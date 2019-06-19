أمير الكويت يزور العراق اليوم

المصدر: الكويت - وكالات

يجري أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم، زيارة رسمية إلى العراق، يبحث خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز القضايا والمستجدات على الساحة الإقليمية.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن الزيارة ستبحث العلاقات الثنائية «في ظل التوترات والتطورات المتسارعة غير المسبوقة في المنطقة»، في إشارة إلى هجمات قرب مضيق هرمز، ألقت واشنطن باللوم فيها على إيران.

وتعد الزيارة التي يقوم بها أمير الكويت إلى العاصمة العراقية، هي الثانية له خلال توليه الحكم، إذ قام بزيارة سابقة في 2012، لترؤس وفد الكويت إلى اجتماع القمة العربية، التي عقدت في بغداد آنذاك.