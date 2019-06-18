البرهان في تشاد

المصدر: الخرطوم - وكالات

توجه رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أمس، إلى دولة تشاد، في زيارة قصيرة، يلتقي خلالها الرئيس إدريس ديبي.

وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا)، أن زيارة البرهان إلى تشاد تأتي في إطار تواصل المجلس مع دول الجوار والمحيط الإقليمي، لتهيئة الأجواء السياسية للدخول في المرحلة الانتقالية، والانتقال السلس إلى الحكومة المدنية.

وقالت «سونا» إن دولة تشاد تربطها علاقات متجذرة مع السودان، على الصعيدين الرسمي والشعبي، حيث إن هناك اتفاقيات تعاون في شتي المجالات بينهما، أهمها اتفاقية في مجال التعاون العسكري، التي تم بموجبها إنشاء القوات المشتركة السودانية التشادية على الحدود بين الدولتين.