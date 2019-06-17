بومبيو: لا نريد حرباً مع إيران والدبلوماسية مستمرة

المصدر: عن «العربية.نت»

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أمس، إنه على الرغم من أن إيران مسؤولة «بلا شك» عن الهجمات التي استهدفت ناقلتين الأسبوع الماضي إلا أن الولايات المتحدة لا تريد حرباً مع طهران.

وفي مقابلة مع برنامج «فوكس نيوز صنداي»، أضاف بومبيو «بذل الرئيس كل ما في وسعه لتجنب الحرب، لا نريد الحرب»، في إشارة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

لكنه أضاف أن واشنطن ستضمن حرية الملاحة عبر ممرات الشحن الحيوية، وقال «ستتأكد الولايات المتحدة من اتخاذ كل الإجراءات الضرورية الدبلوماسية وغير الدبلوماسية لتحقيق تلك النتيجة».