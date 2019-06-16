8 قتلى بانفجار سيارة مفخخة في مقديشو

المصدر: مقديشو - أ.ف.ب

قتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب 16 بجروح بانفجار سيارة مفخخة في مقديشو أمس، عند حاجز على مقربة من البرلمان، وفق مصادر طبية وأمنية.

وأفاد جهاز الإسعاف الخاص «أمين» وكالة فرانس برس «يمكننا تأكيد مقتل ثمانية أشخاص وجرح 16 آخرين في الانفجار». ولم يسفر انفجار آخر على طريق رئيس مؤدٍ إلى المطار عن أي ضحايا.

وأعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الهجومين، مشيرة إلى أنهما استهدفا «نقطتي تفتيش، إحداهما في الطريق إلى المطار والأخرى على الطريق المؤدي إلى مجلس النواب». وفي حي البرلمان، أكد شاهد عيان لفرانس برس أنه شاهد الضحايا على الأرض. وقال «رأيت أربع جثث لأشخاص قتلوا وأربعة أشخاص أصيبوا بجروح جرّاء الانفجار. ثم أغلقت الشرطة الطريق ولم تسمح إلا لسيارات الإسعاف بالاقتراب». وذكرت مصادر أمنية أن عناصر الشرطة عند نقطة التفتيش انتبهوا إلى السيارة الثانية المفخخة فاطلقوا النار عليها. وتم قتل أحد من كانا على متنها بينما أوقف الثاني. وانفجرت السيارة لاحقاً لكن دون أن يؤدي ذلك الى سقوط ضحايا. من جهة أخرى، قالت مصادر في الشرطة الكينية إن ثمانية من عناصرها قتلوا صباح أمس، في انفجار لغم في محافظة واجير على الحدود مع الصومال.