رئيس وزراء بلغاريا يبحث مع عبدالله بن زايد المستجدات بالمنطقة

المصدر: صوفيا - وام

استقبل رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي. وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى بلغاريا - بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات وبلغاريا، والسبل الكفيلة بتعزيزها، وتطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات. كما تم تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، تطلع دولة الإمارات إلى تعزيز علاقاتها الثنائية مع بلغاريا، وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة، بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.