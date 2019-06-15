الجزائر: مطالبات بالإعلان عن هيئة الانتخابات

المصدر: الجزائر - د.ب.أ

طالب المحتجون الجزائريون، أمس، بالتعجيل بالإعلان عن الهيئة المستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، بحيث تضم شخصيات لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.

وجدد المحتجون مطلبهم برحيل رئيس الدولة المؤقت عبدالقادر بن صالح.

وينظر الجزائريون إلى عبدالقادر بن صالح على أنه أحد الأيادي التي استخدمها بوتفليقة طوال فترة حكمه البلاد. ويعتبر الجزائريون الهيئة التي كانت السلطة قد أعلنت نية استحداثها، بمثابة النقلة النوعية في مجال الديمقراطية بالبلاد، حيث جرت العادة أن تشرف وزارة الداخلية على العملية الانتخابية.