روسيا تدعو إلى عدم استخلاص نتائج متسرعة بشأن هجوم بحر عمان

المصدر: موسكو - أ.ف.ب

دعت روسيا، أمس، إلى ضبط النفس، وعدم استخلاص نتائج متسرعة، بعد الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان، التي اتهمت واشنطن إيران بالوقوف وراءها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان «ندين بشدة هذه الهجمات، بغض النظر عن المسؤول عنها، لكن من الضروري الامتناع عن استخلاص نتائج متسرعة». وتابعت «من غير المقبول اتهام أي جهة بأنها على علاقة بهذا الحادث حتى يتم الانتهاء من تحقيق دولي شامل وحيادي»، مشيرة إلى القلق حيال التوتر في بحر عمان. وأضافت «نشهد تصعيداً مصطنعاً للتوتر، وذلك مرده إلى حد كبير سياسات الولايات متحدة التي ترتاب في إيران»، ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس.