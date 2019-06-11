المصدر: الخرطوم - وكالات

رحب الأمين العام لمجلس أحزاب الوحدة الوطنية السوداني عبود جابر، بالمبادرات الإقليمية والدولية الداعية إلى استقرار السودان، وتفهم أحواله دون اللجوء إلى ممارسة ضغوط تزيد الوضع تعقيداً، وكشف عن طرح المجلس مبادرة وطنية لعقد مؤتمر جامع وعاجل يشمل كل مكونات الشعب السوداني، للخروج بوثيقة سودانية يوقع عليها الجميع لتسيير الفترة الانتقالية لحين إجراء انتخابات.

ودعا عبود في تصريح لوكالة السودان للأنباء «سونا»، أمس، المجلس العسكري الانتقالي، إلى تسريع خطوات التشاور السياسي الوطني بين كل القوى السياسية دون إقصاء لتجاوز الأزمة الحالية في البلاد، واستبعد قبول الشعب السوداني ومكوناته المختلفة والمجلس العسكري الانتقالي مبدأ إقصاء القوى السياسية بعدم إشراكها في مؤسسات الفترة الانتقالية بأي حجة أو اشتراطات غير إيجابية، لكيلا يقود الإقصاء إلى خلافات تخلق أوضاعاً لا تسهم في استقرار السودان الذي يعاني اتجاهات عدة.