إعفاء مدير استخبارات «الدعم السريع» من منصبه

المصدر: الخرطوم - وكالات

أعلن تلفزيون السودان، أمس، إعفاء مدير دائرة الاستخبارات بالدعم السريع، اللواء محمد عبدالله، من منصبه، وتعيين العميد مضوي حسين خلفاً له.

وكان المجلس العسكري الانتقالي قد أكد في بيان أن قوات الدعم السريع تتعرض لحملة إعلامية سلبية، تشنها جهات مغرضة.

ونوَّه البيان بدور قوات الدعم السريع في الانحياز لمطالب الشعب السوداني وإرادته الحرة، رافضة أوامر النظام السابق الرامية إلى فض المعتصمين بالقوة.

وختم البيان بأن قوات الدعم السريع ستظل «قوية منيعة أبداً، تساند الثورة، وتعض على إنجازاتها، وتتمسك بمبادئها، وتحافظ على الأمن، وتتصدى لكل محاولات الفوضى والنهب والاحتيال، وتفتح المتاريس، وتزرع الطمأنينة في قلوب المواطنين، وتعين على فضائل الخير وقيم السودانيين السمحة، ضمن قوات المنظومة الأمنية».