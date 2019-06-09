مرشح لخلافة ماي يعترف بتعاطيه الكوكايين

المصدر: لندن - أ.ف.ب

اعترف أحد أبرز المرشحين لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بأنه تعاطى الكوكايين قبل 20 عاماً.

وأعرب وزير البيئة مايكل غوف، أحد المرشحين البارزين لخلافة ماي التي استقالت الجمعة، عن ندمه على هذا التصرف.

وأبلغ غوف صحيفة ديلي ميل «قبل نحو 20 عاماً، وقبل أن أتزوج تناولت المخدرات»، وتابع أن ذلك حدث «في مناسبات اجتماعية عدة».

وأضاف «كان أمراً ندمت على القيام به بشدة. المخدرات تدمر الحياة، كان خطأ».

وقال الوزير البالغ 51 عاماً إنّه كان «صحافياً شاباً» حين قرّر تناول الكوكايين ولم يكن يتصور أن يصير سياسياً لاحقاً.

وتابع «أنظر خلفي وأقول أتمنى لو لم أفعل ذلك، لكنني لا أعتقد أن أخطاء الماضي تجردني من الأهلية» لشغل المنصب.

وأضاف «الأمر بيد زملائي في البرلمان وعلى أعضاء حزب المحافظين أن يقرروا الآن ما إذا كان بوسعي أن أصبح قيادياً».

وغادرت ماي الجمعة رئاسة الحزب المحافظ معلنةً بدء السباق لخلافتها الذي سيُحدّد من سيتولى المهمة الشاقة التي فشلت في تحقيقها، أي تنفيذ «بريكست».

ويعتقد أن وزير الخارجية السابق بوريس جونسون هو المرشح الأوفر حظاً لخلافة ماي.

وسبق أن أعلن جونسون رئيس بلدية لندن السابق أنّه حاول تناول الحشيش لكنه عاد وأنكر ذلك.

واعترف عدد من المرشحين الآخرين، بينهم وزير الخارجية غيريمي هانت ووزير بريكست السابق دومينيك راب بأنهم تناولوا الحشيش في شبابهم.