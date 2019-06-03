السودان.. محاولة لفض الاعتصام بالقوة.. وتجمع المهنيين يدعو إلى العصيان المدني الشامل

المصدر: الخرطوم - متابعات الإمارات اليوم

أكدت مصادر سودانية وشهود عيان أن مجموعة من قوات الدعم السريع والأمن حاولت صباح اليوم الإثنين، فض اعتصام تجمع المهنيين السودانيين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم بالقوة حيث تم إطلاق الرصاص الحي على المعتصمين وتم إحراق الخيام مما تسبب في وقوع عشرات الإصابات بينها إصابات خطيرة في حين أكدت لجنة أطباء السودان عن سقوط قتيلين وإصابة آخرين بجروح خطيرة في ميدان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم.

من جانبه دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى إعلان العصيان المدني الشامل في جميع أنحاء البلاد، وسط أنباء عن مغادرة أعداد كبيرة من المعتصمين من ساحة الاعتصام بعد استخدام القوة المفرطة من جانب قوات الأمن.

وقد حمل تحالف قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري الانتقالي مسؤولية حماية وأمن المعتصمين.

وذكر شاهد عيان لوكالة "رويترز" للأنباء أن قوات الأمن تتحرك عبر شوارع وسط العاصمة السودانية الخرطوم في حين تم إغلاق العديد من الشوارع في الخرطوم من قبل المحتجين.