عريقات: إسرائيل تهدد أمن المنطقة بدوامة عنف جديدة

المصدر: رام الله - د.ب.أ

اتهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أمس إسرائيل بتهديد أمن منطقة الشرق الأوسط بدوامة عنف جديدة على خلفية التوتر الحاصل في شرق القدس.

وندد عريقات، على حسابه في موقع «تويتر»، بـ«الاعتداءات التي تقوم بها سلطة الاحتلال الإسرائيلي واستفزازاتها في المسجد الأقصى» في القدس.

وحمل عريقات إسرائيل «مسؤولية جر المنطقة إلى دوامة جديدة من العنف ستهدد أمن المنطقة برمتها».

واندلعت مواجهات بين عشرات المصلين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، أمس، في المسجد الأقصى شرق القدس بعد دخول أكثر من 1000 يهودي إلى المسجد بالتزامن مع الأيام الأخيرة من شهر رمضان.