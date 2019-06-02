بالفيديو.. الطفلة "ملاك" ضحية الإرهاب الحوثي في الحديدة

المصدر: الحديدة - الإمارات اليوم

استهدفت ميليشيات الحوثي الإرهابية الأحياء السكنية المكتظة بالسكان في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة اليمنية، بالأسلحة المتوسطة والقناصة، ما أدى إلى إصابة الطفلة ملاك عبده مسيب، بجانب منزلها، برصاص قناص تابع للميليشيات.

وقال والد الطفلة أن ابنته تعرضت لإصابة في الرأس من قبل قناصة الميليشيات، أثناء لعب الطفلة بجانب منزلهم، فيما أفادت مصادر طبية في مستشفى الخوخة أن حالة الطفلة البالغة من العمر 8 سنوات حرجة جداً، وتم نقلها إلى أحد مستشفيات العاصمة عدن لاستكمال العلاجات اللازمة، بحسب ما ذكره المركز الإعلامي لقوات ألوية العمالقة.

يذكر أن ميليشيات الحوثي صعدت في الآونة الأخيرة من عمليات القصف والاستهداف على منازل المواطنين اليمنيين في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة بشكل هستيري، في ظل تجاهل أممي تجاه لتلك الانتهاكات والجرائم الإنسانية التي تقدم عليها الميليشيات الحوثية.

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