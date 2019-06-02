قرقاش: المنطقة لا تريد الحرب.. ولكنها ضاقت ذرعاً بالتنمُّر الإيراني

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، إنه «مع نهوض الدور المركزي للسعودية، نرى أن المرحلة تشهد تراجع الدور المخرب لبعض دول الإقليم، وبعض المدعين الصغار، وهذا تطور إيجابي»، مشيراً إلى أن المنطقة لا تريد الحرب أو التصعيد، ولكنها ضاقت ذرعاً بالتنمر الإيراني.

وأضاف قرقاش، في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس: «نحن أمام مرحلة إقليمية حساسة، هي حصيلة تراكم السياسات الإيرانية في المنطقة»، مؤكداً أن «الحكمة مطلوبة، والحزم واجب، وأوضح أن الرياض أعادت صياغة الموقف الخليجي والعربي، وإلى حدٍّ ما الإسلامي، وعبر ثلاث قمم ناجحة، كما أكدت على دورها ومركزيته، من خلال تجديد الزخم الخليجي والعربي».

وتابع: «بعيداً عن شوشرة المنصات الإعلامية، فنحن أمام فرصة سانحة تبني على إجماع الموقف السياسي للقمم الثلاث، موقف يجمع بين الحكمة والردع والحزم، ويبعد المنطقة عن أجوائها الملبدة الدقيقة، وينهي مرحلة التوتر التي تسببت فيها التدخلات الإيرانية في الشأن العربي».