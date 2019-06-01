مقرر أممي: مؤسس «ويكيليكس» تعرض لـ«تعذيب نفسي»

المصدر: جنيف - د.ب.أ

أشار مقرر الأمم المتحدة بشأن التعذيب، نيلز ميلزر، أمس، إلى وجود علامات «واضحة» للتعذيب النفسي على مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانغ، والتي لحقت به جراء سنوات من الحجز والاضطهاد.

وزار مقرر الأمم المتحدة ميلزر، أسانغ في محبسه ببريطانيا في التاسع من مايو الجاري رفقة اثنين من خبراء الطب المتخصصين في فحص ضحايا التعذيب.

وقال ميلزر، في بيان: «كان واضحاً أن صحة أسانغ تضررت على نحو خطير جراء البيئة الشديدة العدائية والتعسفية التي تعرض لها لسنوات كثيرة».

وقال ميلزر إن الدول الديمقراطية «تتحد» ضد أسانغ «لعزله وتشويه سمعته».