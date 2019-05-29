مصرع 32 حوثياً بينهم قيادي بنيران الجيش اليمني في الضالع

المصدر: الضالع - وكالات

لقي 32 عنصرا من ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بينهم قيادي، مصرعهم، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني شمالي محافظة الضالع.

واندلعت المواجهات في مناطق "شخب"، و"القفلة"، و"باب غلق"، و"باجة"، شمال وغرب مديرية قعطبة.

وأسفرت المواجهات عن مصرع 32 من عناصر الميليشيات، بينهم القيادي الميداني المدعو "عبدالإله علي محمد مقداد"، وجرح آخرين.

في السياق نفسه، استهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، بغارة جوية، تعزيزات لميليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة العود شمالي مديرية قعطبة، وأسفرت الغارة عن تدمير منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا، ودبابة تابعة للميليشيات في منطقة "الزبيريات".