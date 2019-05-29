قرقاش: نتائج انتخابات الاتحاد الأوروبي «ضربة» للنظام الدولي الليبرالي

المصدر: عواصم - وكالات

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، إن نتائج انتخابات الاتحاد الأوروبي «ضربة» أخرى للنظام الدولي الليبرالي. وكتب قرقاش على حسابه على موقع «تويتر»: «النتائج الدراماتيكية للانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي هي (ضربة) أخرى في النظام الدولي الليبرالي. العالم العربي بحاجة إلى تقييم هذه التغييرات، والعمل بجد لتأكيد مكانته في البنية العالمية الناشئة متعددة المراكز».

في السياق نفسه، قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إن على ألمانيا أن تكون أكثر يقظة في ما يتعلق بالحركات القومية في أنحاء أوروبا، بسبب الماضي النازي للبلاد.

وأضافت في مقابلة مع الإعلامية الأميركية، كريستيان أمانبور، بقناة «سي إن إن» في برلين، في مقتطفات صدرت، أمس، أن على ألمانيا أن تقف في وجه الشعبويين الذين يجدون دعماً من العامة، وأن يعيدوا «ما جلبه التاريخ».

وفي إشارة إلى الأحزاب الشعبوية في القارة التي منحتها انتخابات البرلمان الأوروبي دفعة خلال نهاية الأسبوع، قالت ميركل: «من الواضح أنه كان ينظر إليهم على الدوام في ألمانيا في نطاق معين، في نطاق ماضينا، ما يعني أنه يتعين علينا أن نكون أكثر يقظة من غيرنا».

وفي مقابلة أول من أمس، دانت ميركل أيضاً صعود معاداة السامية في البلاد، قائلة إن ألمانيا «كان بها للأسف دائماً عدد من معادي السامية من بيننا».