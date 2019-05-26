ترامب يحضّ من طوكيو على تجارة أكثر إنصافاً مع اليابان

المصدر: طوكيو ـــ وكالات

تعهّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، بجعل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة واليابان «أكثر إنصافاً بعض الشيء»، وذلك في مستهل زيارة إلى طوكيو، برفقة قرينته سيدة أميركا الأولى ميلانيا، تستمر أربعة أيام، وتهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين الحليفين.

ويتوقع أن تطغى الأحاديث والصور الودية على الزيارة، عندما يلعب ترامب الغولف، ويشاهد مصارعة السومو مع «صديقه» رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي.

وقال ترامب، خلال اجتماع مع قادة كبرى الشركات اليابانية، إنه «كان لدى اليابان أفضلية كبيرة على مدى سنوات كثيرة، لكن لا بأس، ربما هذا ما يدفعكم إلى محبتنا لهذه الدرجة».

لكنه تعهد بأنه عندما يتم التوقيع على اتفاق تجاري ثنائي «سيكون الأمر أكثر إنصافاً بعض الشيء». وستكون أبرز محطة في زيارة الدولة هذه، لقاء الغد بين الرئيس الأميركي وإمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو، الذي تولى العرش بعد تنازل والده أكيهيتو عنه لأسباب صحية.

وسيكون هذا أول لقاء بين رئيس دولة أجنبية والإمبراطور ناروهيتو منذ توليه العرش.