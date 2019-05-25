مصرع 13 من ميليشيات «الحوثي» في مواجهات بتعز

المصدر: تعز – سبأنت

لقي أكثر من 13 من ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مصرعهم فجر اليوم السبت، وأصيب العشرات في مواجهات عنيفة مع الجيش اليمني بشمال تعز.

وقال مصدر عسكري في اللواء 170 دفاع جوي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): «إن وحدات من اللواء هاجمت مواقع الميليشيات الانقلابية وتمكنت من السيطرة على محطة الجهيم والمباني المحيطة، والتي تمثل أحد أهم الخطوط الدفاعية للمليشيات في شمال المدينة».

أضاف أن المدفعية تمكنت من استهداف عدد من المواقع المحصنة وتدميرها بالكامل، وأن المواجهات لاتزال مستمرة في مناطق الحرير والأربعين وبمختلف أنواع الأسلحة.