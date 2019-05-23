السعودية تؤكد موقفها الداعم للفلسطينيين

المصدر: الرياض – د.ب.أ

أعلنت السعودية أن وزير الاقتصاد والتخطيط، محمد بن مزيد التويجري، سيشارك في ورشة عمل «السلام من أجل الازدهار»، التي تستضيفها البحرين في يونيو المقبل، بالشراكة مع الولايات المتحدة. ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمس، فإن المشاركة تأتي «استمراراًَ لمواقف المملكة العربية السعودية الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق، ولما يحقق له الاستقرار والنمو والعيش الكريم، ويحقق آماله وطموحاته». وكانت الإمارات رحبت، الليلة قبل الماضية، بالإعلان عن ورشة العمل، وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي موقف الإمارات «السياسي، بشأن قيام دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية».