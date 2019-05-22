بومبيو: «من الممكن جداً» وقوف إيران وراء اعتداءات الخليج

المصدر: واشنطن – أ.ف.ب

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، إنه «من الممكن جداً» أن تكون إيران مسؤولة وتقف وراء تخريب المصالح النفطية الخليجية، لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة لم تتوصّل إلى «استنتاج نهائي» يمكن عرضه علناً حول عمليات التخريب الغامضة لناقلات نفطية قبالة سواحل الإمارات أو استهداف محطّتي ضخ لخط أنابيب رئيس في السعودية لهجوم بطائرات مسيّرة.

وأضاف بومبيو في تصريح إذاعي «بالنظر إلى جميع النزاعات الإقليمية التي شهدناها في العقد الماضي وشكل هذه الهجمات، يبدو أنه من الممكن جداً أن تكون إيران وراءها».

وتابع بومبيو «الأهم هو أننا سنواصل اتخاذ إجراءات لحماية المصالح الأميركية والعمل لردع إيران عن السلوك السيء في المنطقة، والذي يهدد بحق بتصعيد الوضع بحيث ترتفع أسعار النفط».

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان، أمس، أن تحرك الولايات المتحدة التي نشرت حاملة طائرات وقاذفات في الخليج أتاح «درء مخاطر هجمات ضد أميركيين» من جانب إيران.

وقال وزير الدفاع «نحن في فترة لاتزال فيها المخاطر مرتفعة»، مؤكداً أن التهديدات الإيرانية في مستوى عالٍ حالياً.