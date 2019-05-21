اعتقال 249 من موظفي الخارجية التركية بتهمة «الصلة بغولن»

المصدر: أنقرة - وكالات

ذكرت محطة «إن.تي.في» التلفزيونية التركية، أمس، أن السلطات التركية أمرت باعتقال 249 من موظفي وزارة الخارجية، للاشتباه في أن لهم صلات بشبكة تابعة لرجل الدين، فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، وتتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في 2016.

ونفذت السلطات عمليات منتظمة ضد من تعتقد أنهم أتباع غولن، الذي يعيش في منفى اختياري في بنسلفانيا منذ عام 1999، منذ محاولة الانقلاب الفاشل في ليلة الـ15 من يوليو 2016، فيما ينفي غولن مزاعم وقوفه وراء محاولة الانقلاب.

وذكرت المحطة التلفزيونية أن مكتب رئيس الادعاء في أنقرة قال إنه أمر باعتقال 249 من أفراد وزارة الخارجية، بعد أن توصلت التحقيقات إلى ارتكابهم مخالفات في اختبارات القبول للوزارة. وأضافت أن الشرطة اعتقلت 78 مشتبهاً فيه حتى الآن في عمليات تمت في 43 إقليماً، بينما تتعقب الباقين.