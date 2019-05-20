«بوينغ» تقرّ للمرة الأولى بخلل في طائرات «737 ماكس»

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

أقرّت شركة «بوينغ» الأميركية، للمرة الأولى، أول من أمس، بوجود خلل مرتبط بطائرات «737 ماكس»، التي شهدت كارثتين جويتين أودتا بحياة 346 شخصاً، وقالت إنها أُرغمت على تصحيح برنامج أجهزة محاكاة مخصصة لتدريب الطيارين.

وأفادت الشركة، في رسالة تلقتها وكالة «فرانس برس»، بأن «بوينغ قامت بتصحيحات في برنامج جهاز محاكاة الطيران، وأعطت معلومات إضافية لمشغلي النظام للتأكد من أن التجربة تمثل ظروف الطيران المختلفة».

ولم تحدد «بوينغ» التاريخ الذي لاحظت فيه الخلل، وما إذا كانت أبلغت المنظمين.

وبحسب الشركة المصنّعة للطائرات، فإن البرنامج المستخدم في أجهزة محاكاة الطيران كان غير قادر على استنساخ بعض ظروف الطيران، خصوصاً تلك التي أدت إلى حادثة طائرة «737 ماكس» التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، في العاشر من مارس الماضي، جنوب شرق أديس أبابا، بعد دقائق قليلة من إقلاعها، وأسفرت عن 157 قتيلاً.

وأكدت الشركة أن التغييرات التي قامت بها ستحسّن تدريب الطيارين على أجهزة المحاكاة.

وتابعت الشركة أن «بوينغ تعمل حالياً بشكل وثيق، مع الشركات المصنّعة للنظام والمنظمين، على هذه التعديلات والتحسينات للتأكد من عدم اضطراب تدريب (الطيارين) من جانب الزبائن (الشركات)».

وهذه المرة الأولى التي تعترف فيها «بوينغ» بخلل في التصميم بشأن معدات «737 ماكس».