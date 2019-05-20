النمسا: إجراء انتخابات عامة أوائل سبتمبر

المصدر: فيينا - د.ب.أ

أعلن الرئيس النمساوي، الكسندر فان دير بيلين، أمس، أنه سيتم إجراء انتخابات عامة مبكرة في البلاد، أوائل شهر سبتمبر المقبل، في أعقاب فضيحة شريط الفيديو التي أدت إلى انهيار الائتلاف اليميني الحاكم في البلاد.

وجاء الإعلان عن موعد الانتخابات عقب لقاء عقده الرئيس مع المستشار النمساوي، زباستيان كورتس. وأنهى كورتس تحالفه مع حزب الحرية القومي، ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن، في أعقاب تفجر فضيحة فساد دفعت نائب المستشار وزعيم حزب الحرية اليميني، هاينتس-كريستيان شتراخه، إلى تقديم استقالته. وأظهر شريط الفيديو، كيف تورط شتراخه مع ثرية روسية في عمليات فساد قبل انتخابات عام 2017.