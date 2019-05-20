قوات الاحتلال تقتحم الأقصى وتُخرج المعتكفين بالقوة

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

اقتحمت قوات إسرائيلية، ليلة السبت، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وأخرجت المصلين المعتكفين فيه بالقوة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أمس، عن مصادر في الأوقاف الإسلامية، قولها إن المعتكفين اضطروا إلى التوجه إلى مسجد المئذنة الحمراء في حارة السعدية بالبلدة القديمة، للمبيت والتعبد فيه.

وحسب الوكالة «أخلى الاحتلال المعتكفين مرات عدة من المسجد الأقصى، منذ بداية شهر رمضان، رغم معارضة الأوقاف التي أكدت أن الاحتلال يهدف من وراء ذلك إلى فرض هيمنته وسيطرته الكاملة على الأقصى».

من جهة ثانية، تصدى المصلون لعناصر من الشرطة الإسرائيلية، أثناء محاولتهم اقتحام مصلى «الأقصى القديم» في المسجد الأقصى المبارك، بأحذيتهم.

على صعيد السلام، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أمس، إن البحث عن حلول للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي خارج حل الدولتين «مجرد مطاردة للسراب والأوهام».

وأكد عريقات، في بيان، لدى استقباله وفداً من كلية الدفاع الملكية البريطانية ضم 25 شخصية قيادية من دول عدة، بينها بريطانيا والصين والبرازيل، على أهمية مبدأ حل الدولتين، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وبما يشمل قضية اللاجئين الفلسطينيين استناداً إلى القرار الأممي 194 ومبادرة السلام العربية.