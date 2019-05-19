تظاهرات «السترات الصفراء» في فرنسا تستعيد الزخم مع اقترابها من شهرها السادس

المصدر: باريس - وكالات

انطلقت احتجاجات حركة «السترات الصفراء» في العاصمة الفرنسية باريس، أمس، في أسبوعها الـ27، مستعيدة زخماً كانت فقدته خلال الأسابيع الماضية مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الأوروبية الشهر الجاري.

وتراجعت الاحتجاجات الأسبوع الماضي مع اقتراب عمر هذه الحركة من ستة أشهر، حيث لم ينجح محتجوها في استنهاض التظاهرات السبت الـ26.

وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية الأسبوع الماضي أن عدد المتظاهرين بلغ 18 ألفاً و600 بجميع البلاد بينهم 1200 في باريس، في تعبئة هي الأضعف منذ بدء الحراك في 17 نوفمبر الماضي.

وهتف مئات من المحتجين ساروا تحت المطر في باريس «نحن هنا، نحن هنا». لكن الوصول إلى جادة الشانزليزيه كان محظوراً عليهم كما في مرات سابقة.