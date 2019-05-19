قتيل في أحداث عنف بولاية غرب دارفور

المصدر: الخرطوم - د.ب.أ

أفاد مسؤول طبي سوداني بمقتل شخص وإصابة 30 آخرين، في أحداث عنف بالمقر الرئيس للبعثة المشتركة المكونة من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة (اليوناميد) بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور في السودان. وقال الدكتور بحر زكريا عضو لجنة الأطباء المركزية بمستشفى الجنينة لصحيفة «الجريدة» السودانية في عددها أمس: «توفي شخص بسبب إصابته بطلق ناري، فيما لايزال 30 آخرون يلزمون الفراش، وتتفاوت إصاباتهم بين الكسور والجروح الخفيفة، وهي نتيجة استخدام الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية في مواجهتهم فضلاً عن الجروح الناتجة عن أدوات البناء (الزنك والسيخ)». من جانبه، قال المحامي والناشط الاجتماعي علي عجبين، إن «ما حدث باليوناميد لا يمثل مدينة الجنينة، والخطأ مشترك بين اليوناميد وحكومة الولاية»، مضيفاً أن «ما تم من اعتداءات مقصود لطمس آثار عملية نهب مسبقة حدثت بالفعل».