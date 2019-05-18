إسرائيل تعيد النظر في تطوير منظومة ليزر لاعتراض الصواريخ

المصدر: القدس - وكالات

ذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن الدوائر الأمنية في إسرائيل تفكر بجدية في استئناف البحث والتطوير لمنظومات تعمل بواسطة أشعة الليزر لاعتراض الصواريخ والقذائف الصاروخية.

وأضافت الصحيفة أن هذا التوجه يأتي بعد تأخر دام نحو 20 عاماً، ويأتي ذلك بسبب النواقص في نجاعة المنظومات القائمة، وهي «القبة الحديدية» و«مقلاع داود» و«حيتس 2».

وأشارت الصحيفة إلى أن نسبة نجاح اعتراض القذائف الصاروخية خلال التصعيد الأخير في قطاع غزة كانت، حسب مصادر سلاح الجو، أقل مما كانت عليه خلال عملية «الجرف الصامد» قبل خمس سنوات.

وجاء في التقرير أن إسرائيل تملك حالياً 10 بطاريات من منظومة القبة الحديدية، وأن هذه البطاريات تواجه صعوبات في اعتراض العديد من القذائف القصيرة المدى، وأن كلفة تشغيلها باهظة.