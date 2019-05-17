حميدتي: سلاحنا فقط للعدو.. وحقوق الشعب سنأخذها بالقانون

المصدر: الخرطوم - وكالات

أكد نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أن سلاح قوات «الدعم السريع» موجه فقط للعدو، وأن «حقوق الشعب سنأخذها بالقانون»، واتهم من سماهم «بعض الناس صاحبي الأغراض» بإطلاق شائعات بأن قوات الدعم السريع أطلقت النار على المعتصمين في أحداث الاثنين الدامية، وقال «نحن لا نخون، ولا نطعن في الظهر، ولم نطلق الرصاص».

ونقلت صحيفة «الانتباهة» السودانية عن بيان لحميدتي، طالب فيه قوات الدعم السريع بتحمل ما وصفه بـ«الامتحانات»، وطلب من قواته عدم الاحتكاك مع المواطنين، رغم أن البعض أغلقوا الطرقات والكباري، وضيقوا على المواطن، وأضاف: «نحن نوفر للمحتجين الحماية، لكن للأسف هم لا يعرفون صديقهم من عدوهم».

وذكر حميدتي أن الشرطة والنيابة والقضاء سيتسلمون مهامهم كاملة، وقال: «نحن في الدعم السريع حقوقنا نأخذها بالقانون، وسلاحنا فقط للعدو، وأيضاً حقوق الشعب سنأخذها بالقانون».

ووصم حميدتي أفعالاً لأفراد الحركات المسلحة في الساحة بالخطأ، وطلب من قادة الحركات العودة والإسهام في البناء، وأن توجه أفرادها بترك «التخفي»، فيما تبرأ من أية صلة للدعم السريع بأحداث الاثنين الدامية، وقال: «الضرب تم من أعلى الكوبري، حيث لا وجود لقوات الدعم السريع فوق الكوبري، وإطلاق الذخيرة جاء من النيل في المرة الأولى».

وذكر حميدتي أن هنالك فئة تريد الفتنة. وتابع: «كل من في الخرطوم أهلكم وإخوانكم، وحتى أفراد الحركات المسلحة هم إخوانكم». وأضاف «يقول البعض إننا نرغب في فض الاعتصام، لكن نحن لا نخون، ولا نطعن في الظهر».

وقال: «نحن لو نريد فض الاعتصام سنخبر الناس أن غداً سنفضه، ولا نخفي ذلك، لأننا قوات دولة»، وطلب حميدتي من قواته ألا تظلم أحداً من المواطنين، وألا تستجيب للاستفزازات، وعليها بالصبر، وقال: «لا ترشوا الناس حتى بالمياه»، وتابع «إن كل ضيق وراءه فرج». وأوضح حميدتي أن المعتصمين عزل، ولا يحملون سلاحاً، وأضاف: «لذا على قواتنا أن تمد حبل الصبر لهم، ولو فعلوا الخطأ نحن نفعل الصحيح».