"الجوية العراقية" تستأنف رحلاتها إلى دمشق السبت

المصدر: بغداد – أ ف ب

تستأنف الخطوط الجوية العراقية السبت رحلاتها المباشرة من بغداد إلى مطار دمشق الدولي، بعد انقطاع استمر أكثر من ثماني سنوات، بحسب ما قال متحدث باسم شركة النقل الجوي لوكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم الخطوط الجوية العراقية ليث الربيعي إن "أولى رحلات الخطوط العراقية ستنطلق من بغداد إلى دمشق يوم السبت في 18 مايو الجاري، وبمعدل رحلة واحدة أسبوعياً".

وأوضح المتحدث أن هذا الخط الجوي "مهم نظرا لحجم الجالية العراقية في سورية، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، وتفعيل جانب الزيارات الدينية والسياحية".

وكانت آخر رحلة مباشرة من مطار بغداد الدولي إلى دمشق في ديسمبر 2011، وتوقفت بعد ذلك "بسبب الحرب في سورية"، وفق الربيعي.

ومنذ اندلاع النزاع في سورية في العام 2011، توقف عدد كبير من شركات الطيران عن الهبوط أو المرور في الأجواء السورية لأسباب أمنية، واتخذت طائراتها مسارات أخرى تتطلب منها وقتاً أطول للوصول إلى وجهتها.