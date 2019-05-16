"العسكري" السوداني يوقف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير 72 ساعة

المصدر: الخرطوم - متابعات الإمارات اليوم

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان، في بيان بثّه التلفزيون الرسمي فجر الخميس تعليق المفاوضات مع قادة الاحتجاج لمدة 72 ساعة، وذلك في أعقاب إطلاق نار في محيط اعتصام المتظاهرين أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم.

وقال البرهان إن المجلس توصل مع قوى الحرية والتغيير لوقف التصعيد، مشيراً إلى أن المفاوضات تحركت في جو من التقارب مع قوى الحرية التغيير، إلا أنه شدد على أن الخطاب العدائي ضد القوات المسلحة خلق نوعاً من الانفلات الأمني، مضيفاً: شهدنا استمراراً في قطع الطرق والسكك الحديد والتصعيد ضد المجلس العسكري.

وقال: "التصعيد في الميدان أفقد الثورة سلميتها"، مضيفاً: "قررنا رفع المتاريس وفتح حركة المواصلات والسكك الحديد.. وقررنا وقف التفاوض 72 ساعة".

وناشد البرهان المواطنين حماية مكتسبات الثورة حتى تصل إلى مرادها وتطلعاتها، مشدداً على أن التصعيد أدى إلى انتفاء سلمية الثورة، ومؤكداً أن القوات ستواصل حماية الثورة وأمن الوطن والمواطنين.

كما دعا لعدم التحرش أو استفزاز قوات الجيش والدعم السريع.