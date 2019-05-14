قرقاش: التحقيق في تخريب السفن يتم بحرفية

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أمس، أن التحقيق في الأعمال التخريبية، التي استهدفت أربع سفنٍ تجارية، بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بينها ناقلتا نفط سعوديتان، يتم بحرفية، وأن للإمارات قراءاتها واستنتاجاتها بشأن الحادث.

وأوضح قرقاش، في تغريدة على حسابه في موقع «تويتر»، أن «الدعم والمساندة الكبيرين لدولة الإمارات، إثر حادث التخريب المتعمد لأربع سفن في مياهنا الإقليمية، أساسه مواقف الدولة الإيجابية في دعم السلام والاستقرار، صداقاتنا الكبيرة كسبناها بشفافيتنا ومواقفنا، التحقيق يتم بحرفية، وستتضح الحقائق، ولنا قراءاتنا واستنتاجاتنا».