مقتل 7 في اشتباكات قبلية بولاية القضارف

المصدر: الخرطوم - د.ب.أ

قتل سبعة أشخاص وأصيب 61 في اشتباكات قبلية يوم السبت بولاية القضارف في السودان إثر خلاف حول تسعيرة مياه للشرب.

وقال شهود عيان إن الأحداث وقعت على خلفية شجار نشب بين سيدة من قبيلة النوبة وبائع مياه تقليدي من قبيلة البني عامر بولاية القضارف على سعر عبوة مياه، قادت الأخير إلى طعن السيدة بسكين كان يحمله، وأكدوا أن شقيق القتيلة تدخل للدفاع عن شقيقته فطعنه البائع وتطور الشجار إلى اشتباكات مسلحة بين القبيلتين.

وذكر الشهود أن قبيلة النوبة عمدت إلى إحراق سوق يتبع للبني عامر بالكامل وردت الأخيرة بإحراق عدد من منازل النوبة المشيدة من القش بمن بداخلها.