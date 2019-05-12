عراك في برلمان هونغ كونغ بسبب قانون لتسليم المطلوبين

المصدر: هونغ كونغ - رويترز

نشبت مشادات بين نواب مؤيدين للديمقراطية ونواب موالين لبكين في برلمان هونغ كونغ، أمس، أثناء مناقشات محتدمة بشأن قانون مقترح لتسليم مطلوبين يعزز سلطات بكين في الجزيرة.

وتبادل النواب السباب وشهدت قاعة البرلمان عراكاً بالأيدي، ما أسفر عن إصابة نائب مؤيد للديمقراطية يدعى غاري فان وجرى نقله إلى المستشفى للعلاج.

وتحاول المستعمرة البريطانية السابقة وضع قوانين تسمح بتسليم مطلوبين متهمين بارتكاب جرائم، بمن فيهم أجانب، من هونغ كونغ إلى دول أخرى منها الصين لا تشملها معاهدات تسليم المطلوبين الحالية في المدينة.

وكان أكثر من 130 ألف شخص قد نظموا مسيرة إلى برلمان هونغ كونغ قبل أسبوعين للمطالبة بإلغاء القوانين المقترحة لتسليم المطلوبين في خطوة يخشى البعض أن تعرض الحريات الأساسية في المدينة للخطر.