محافظ الحديدة: «الحوثيون» ينفذون مسرحية بتسليم الموانئ إلى أنفسهم

المصدر: الحديدة - وكالات

قال محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر، إن ميليشيات الحوثي الانقلابية تنفذ مسرحية جديدة في الحديدة على الساحل الغربي لليمن، بتسليم الموانئ الثلاثة (الحديدة، والصليف، ورأس عيسي) لأنفسهم، بدون رقابة أممية أو من الجانب الحكومي، وخلافا لآلية اتفاق السويد.



أضاف طاهر في تصريحات لـ«فرانس برس»: «هذه الخطوة الأحادية تناقض الاتفاق، وتتحمل الأمم المتحدة وعلى رأسها مبعوثها في اليمن مارتن غريفيث، مسؤوليتها».

وتابع: «غريفيث يريد تحقيق نصر حتى وإن كان الحوثيون يسلمون الموانئ إلى أنفسهم، لكن هذا مرفوض تماماً من قبلنا، ويجب تنفيذ كل بنود الاتفاق خصوصاً فيما يتعلق بهوية القوات التي سوف تتسلم الموانئ من الحوثيين».