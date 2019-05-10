«حماس»: أبلغنا مصر ضرورة تنفيذ إسرائيل تفاهمات التهدئة

المصدر: غزة - د.ب.أ

أعلنت حركة «حماس»، أمس، أن وفداً من قيادتها أنهى زيارة إلى مصر، حيث أكد خلالها على ضرورة تنفيذ إسرائيل تفاهمات التهدئة في غزة «دون تلكؤ».

وقالت «حماس»، في بيان صحافي، إن وفدها برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة، يحيى السنوار، أجرى في القاهرة العديد من اللقاءات مع وزير المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل، وقيادة جهاز المخابرات العامة.

وأوضحت الحركة أن المباحثات «ركزت على وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم الأخير على شعبنا، وقد عبر فيها وفد الحركة عن تمسك المقاومة بالدفاع عن شعبنا وردع العدوان وتطبيق تفاهمات كسر الحصار دون تلكؤ».

وأضافت «كما تناولت اللقاءات سبل كسر الحصار نهائياً بما يضمن رفع المعاناة والظلم عن شعبنا البطل»، كما أكد الوفد «حرص الحركة وتمسكها الثابت والأكيد باستعادة الوحدة ورص الصفوف، لمواجهة التحديات والأخطار المحدقة بالقضية ومشروعات التصفية، وعلى رأسها صفقة القرن الأميركية».

في هذه الأثناء، أكدت الهيئة العليا لمسيرات العودة في قطاع غزة، استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار «بطابعها السلمي والشعبي، وأنها غير قابلة للمساومة».

وقالت الهيئة، في بيان صحافي: «نؤكد على سلمية المسيرات وطابعها الشعبي، ونحذر العدو (إسرائيل) من ارتكاب أي حماقات بحق المتظاهرين السلميين».

وأضافت «ندعو جماهير شعبنا إلى المشاركة الواسعة (اليوم) الجمعة في جمعة (موحدون في مواجهة الصفقة)، التي نؤكد فيها رفضنا لكل المشروعات التصفوية، وفي مقدمتها صفقة القرن» الأميركية.

يأتي ذلك في وقت اقتحم عشرات المستوطنين، أمس، المسجد الأقصى المبارك في ذكرى ما يسمى «استقلال إسرائيل».

على صعيد متصل، اعتقل جيش الاحتلال، فجر أمس، خمسة فلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة وأحالهم للتحقيق، بتهمة مقاومة الاحتلال ومستوطنيه.

مسيرات العودة اليوم

تحت عنوان

«موحدون في

مواجهة الصفقة».