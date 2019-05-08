وزير هولندي: الاتحاد الأوروبي يواجه خطر الانهيار

المصدر: برلين – أ.ف.ب

حذّر وزير المالية الهولندي، فوبكه هوكسترا، أمس، من خطر «انهيار» الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن دولاً عدة تسعى للابتعاد عن التكتل، الذي دعاه إلى إعادة التفكير في أولوياته.

وقال هوكسترا، خلال خطاب ألقاه بجامعة في برلين، إن «الاتحاد الأوروبي لديه مشكلة: خطر الانهيار الذي يتنامى. الحقيقة المرة هي أن لدينا اتحاداً فيه جزء من السكان، بشكل أساسي في شمال غرب أوروبا، يريدون الخروج منه».

ورأى أنه «إذا كان اتحادنا غير قادر على إلهام أفضل الدول وأكثرها ازدهاراً، للانضمام إلى صفوفه أو اعتماد اليورو، وإذا كان اتحادنا يوشك على أن يفقد بشكل نهائي قوة مثل المملكة المتحدة، فاتحادنا إذن لديه مشكلة جوهرية».

واعتبر أن بريكست «ليست انتصاراً للندن، ولا لبرلين ولا لباريس، ولا حتى للاهاي. إنها انتصار لموسكو وبكين». وعدد الوزير الهولندي من بين الدول «الديمقراطية والمزدهرة» المعنية، النرويج وسويسرا، وهما «غير مهتمتين» بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أو حتى الدنمارك والسويد «اللتان ترفضان اليورو».

وبهدف جعل أوروبا جذابة أكثر، اقترح «تغيير المسار»، لبناء أوروبا «جديدة وأفضل».