إسرائيل تلحق أضراراً بـ 830 وحدة سكنية في غزة

المصدر: غزة ــ د.ب.أ

قالت وزارة الداخلية التي تديرها حركة «حماس» في غزة، أمس، إن إسرائيل استهدفت 300 منشأة في القطاع، خلال الهجمات الأخيرة التي استمرت ثلاثة أيام.

وذكرت الوزارة، في بيان صحافي، أن هجمات إسرائيل الجوية والمدفعية استهدفت أكثر من 300 منشأة، شملت منازل ومباني ومقار أمنية ومؤسسات مدنية وأراضي زراعية وبنى تحتية.

وأفادت الوزارة بأن أجهزتها تواصل عملها بعد انتهاء جولة التوتر الأخيرة، بحيث تعمل أطقم الدفاع المدني وشرطة هندسة المتفجرات في تفقد المناطق المستهدفة، وإزالة مخلفات القصف وآثاره.

من جهتها، قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة إن عدد الوحدات السكنية المتضررة خلال جولة التوتر الأخيرة بلغ نحو 830 وحدة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية دمرت نحو 130 وحدة سكنية بشكل كامل، فيما تعرّضت 700 وحدة سكنية أخرى للضرر الجزئي.

وأشار البيان إلى أن طواقم الوزارة الهندسية والفنية ولجان الطوارئ باشرت أعمالها منذ بدء العدوان في فتح الشوارع وإزالة الركام الناجم عن استهداف المباني والعمارات السكنية، وتدعيم المباني الخطرة وعمليات حصر الأضرار.