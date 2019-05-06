التلفزيون الجزائري يعرض صورا لتوقيف سعيد بوتفليقة

المصدر: الجزائر - متابعات الإمارات اليوم

عرض التلفزيون الجزائري الأحد فيديو خاطف لم يتجاوز الدقيقة الواحدة يظهر فيه شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة الأشهر على الإطلاق سعيد بوتفليقة وهو مقيد اليدين بعد أن تم إيقافه. ويظهر في نفس الفيديو الجنرالين الموقوفان أيضا محمد مدين توفيق وبشير طرطاق.

وقال موقع صحيفة «النهار» الجزائرية إن الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، أصدر الأحد، أوامر بإيداع كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة الحبس المؤقت.

وأضاف الموقع أن الثلاثة يواجهون تهم «المساس بسلطة الجيش» و«المؤامرة على سلطة الدولة»، حسب ما أفاد به بيان لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة.

وأفاد التلفزيون الرسمي بأن التهم المنصوص عليها يعاقب عليها القانون بموجب المواد 248 من قانون القضاء العسكري و77 و78 من قانون العقوبات.