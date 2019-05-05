توقيف شقيق بوتفليقة ومدير المخابرات السابق

المصدر: الجزائر - د.ب.أ

أعلنت وسائل إعلام جزائرية عن توقيف سعيد بوتفليقه شقيق الرئيس الجزائري المستقيل إلى جانب البدء في استجواب كل من رئيس جهاز المخابرات السابق، محمد مدين المدعو بـالجنرال توفيق، والجنرال بشير طرطاق المقرب من عبدالعزيز بوتفليقة.

وحسب ما تردد في وسائل إعلام محلية، سيحال اليوم كل من الجنرال توفيق وبشير طرطاق للمحكمة العسكرية، للتحقيق معهما في قضية تورطهما في «محاولة إفشال الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير الماضي بالجزائر».

وقد رفع المحتجّون في تظاهرة أول من أمس شعارات مطالبة بمحاكمة علنية لكل «رؤوس الفساد»، في مقدمتهم شقيق الرئيس المستقيل.