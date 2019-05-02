«تجمّع المهنيين» يرفض استئناف الدراسة في الجامعات

المصدر: الخرطوم - وكالات

رفض تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الحراك في البلاد، أمس، استئناف الدراسة في الجامعات.

وأعرب تجمع المهنيين عن رفضه صدور قرار استئناف الدارسة بالجامعات، باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الذي جاء بعد دعوة المجلس العسكري الانتقالي في السودان للمعتصمين بالعودة إلى حياتهم الطبيعية.

ومنذ السادس من أبريل الماضي، يشارك الآلاف من السودانيين في اعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم، للمطالبة بنقل السلطة إلى هيئات مدنية.

وقال التجمع إن القرار الذي أصدرته وزارة التعليم العالي، جاء بناء على طلب من المجلس العسكري الانتقالي، مشيراً إلى أن وظيفة الجيش هي بسط الأمن الداخلي والخارجي. وأكد «التجمع» أنه «لا استمرارية في السلم التعليمي من دون حل جهاز الأمن، المهدد لحياة الطلاب ومديري الجامعات وعمداء الكليات، وكل من ثبت تورطه مع النظام السابق، وحل جميع الاتحادات».