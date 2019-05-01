وزير خارجية قطر مدافعاً عن إيران: نرفض تمديد العقوبات

المصدر: الدوحة - وكالات

أبدت قطر معارضتها للعقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة الأميركية على إيران، وقالت إنها لن تحقق آثاراً إيجابية.

وقال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، إن قرار الولايات المتحدة، عدم تمديد الإعفاء من العقوبات المتعلقة بصادرات النفط الإيرانية سيلحق الضرر بالدول التي تعتمد على تلك الإمدادات.

وأوضح محمد بن عبد الرحمن، خلال مؤتمر صحافي في الدوحة، أنه ينبغي عدم تمديد العقوبات، لأن تأثيرها سلبي على الدول التي تستفيد من النفط الإيراني.

وأضاف "بالنسبة لنا في دولة قطر، نحن لا نرى أن العقوبات الأحادية الجانب تسفر عن نتائج إيجابية لحل الأزمات، وإنما نرى أن حل الأزمات يجب أن يكون من خلال الحوار".