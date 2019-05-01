نائب الرئيس اليمني: «الحوثيون» يصرون على التعنت والتحشيد وافتعال الأزمات

المصدر: الرياض - وكالات

أكد نائب رئيس الجمهورية اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، أن تفاهمات السويد وفي مقدمتها ما يتعلق بالحديدة تعثر تنفيذها بسبب مماطلة ميليشيات الحوثي الانقلابية، وتعنتها وإصرارها على المزيد من التحشيد وافتعال الأزمات.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى اليمين ماثيو تولر، لمناقشة المستجدات على الساحة اليمنية والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها، لا سيما في المجال العسكري ومحاربة الإرهاب.

وأكد نائب الرئيس اليمني أن ميليشيات الحوثي لا تكترث لشيء غير الحرب، وتتعمد مضاعفة معاناة الناس ونهب الحقوق العامة والخاصة وممارسة الانتهاكات المختلفة ونهب المساعدات الإغاثية والإنسانية، مشيراً إلى جهود الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، في تثبيت الأمن والاستقرار والعمل على تطبيع الأوضاع وإعادة الإعمار، والحد من تفاقم الأزمة الإنسانية والسعي نحو السلام.

وجدد صالح تأكيد الشرعية على مبدأ السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

ومن جانبه، جدد السفير الأميركي التأكيد على دعم بلاده للشرعية ولأمن واستقرار اليمن وتحقيق السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث.