تعليق الدوري السوداني للكرة إلى أجل غير مسمّى

المصدر: عن «سكاي نيوز عربية»

أعلن الاتحاد السوداني لكرة القدم، أمس، تعليق منافسة الدوري الممتاز إلى أجل غير مسمى، بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد.

وجرى، خلال الأيام الماضية، تأجيل مباريات عدة، بسبب الوضع الأمني الراهن في البلاد، أبرزها المباراة بين الهلال السوداني وضيفه النجم الساحلي التونسي، في إياب دور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي.

وسبق للنشاط الكروي في السودان أن شهد توقفاً، وذلك عام 2017، حين أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قراراً يقضي بتعليق النشاط الكروي في البلاد، بسبب تدخل جهات حكومية في اللعبة.

ويشهد السودان، منذ أسابيع، تظاهرات من آلاف الأشخاص، يطالبون بصوت واحد بمحاسبة كل رموز نظام عمر البشير، ونقل الحكم إلى سلطة مدنية.

وبدأت الاحتجاجات المستمرة المناهضة للحكومة في 19 ديسمبر الماضي، بسبب ارتفاع الأسعار.