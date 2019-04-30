عباس يؤكد رفض تسلّم «الأموال المنقوصة» من إسرائيل

المصدر: رام الله - وكالات

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، أن حكومته لن تقبل بتسلّم أموال الضرائب منقوصة، مشيراً إلى أن إسرائيل تحاول بكل الوسائل شرعنة الخصومات من تلك الأموال.

وتعاني السلطة الفلسطينية عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين والعمال.

وقال عباس خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء بمدينة رام الله: «رغم أننا نواجه ظروفاً استثنائية. أرجو من الله أن تكونوا قادرين على هذا الحمل لمواجهة هذا الوضع الصعب».

وفي سياق متصل، أوضح وزير الخارجية رياض المالكي، في تصريحات إذاعية، أن السلطة الفلسطينية رفضت للشهر الثالث على التوالي تسلّم أموال الضرائب الفلسطينية من البنوك المحلية، وأنه جرت إعادتها لإسرائيل، على الرغم من تحويلها.