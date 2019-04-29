في أول ظهور له منذ 5 سنوات.. البغدادي يقر بهزيمة "داعش"

المصدر: بغداد - أ ف ب

ظهر قائد تنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، اليوم الاثنين، للمرة الأولى منذ خمس سنوات في فيديو دعائي نشره التنظيم المتطرف عبر تطبيق "تلغرام".

وفي الفيديو الذي يحمل عنوان "في ضيافة أمير المؤمنين"، يظهر البغدادي بلحية طويلة بيضاء ومحناة على الأطراف، واضعا منديلاً أسود على رأسه، ويفترش الأرض إلى جانب آخرين أخفيت وجوههم، ومتحدثا بنبرة بطيئة.

وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها البغدادي، بعد ظهوره العلني في يوليو 2014 اثناء الصلاة في جامع النوري الكبير في غرب الموصل، وذلك بعد إعلان ما أسماه "الخلافة" وتقديمه كـ"أمير المؤمنين".

وليس واضحاً تاريخ تصوير الفيديو، غير أن البغدادي يقول في بدايته إن "معركة الباغوز انتهت"، في إشارة إلى هزيمة التنظيم وطرده من آخر جيوبه في شرق سورية قبل ما يقارب الشهر.

ومع ذلك، يصر البغدادي على أن "المعركة طويلة، وسيكون بعد هذه المعركة ما بعدها".

ويشدد على أن مقاتلي التنظيم المتطرف الذي مني بهزائهم عسكرية متتالية على مدى السنتين الماضيتين "سيأخذون بثأرهم".

وخسر أبو بكر البغدادي، المدرج في رأس قائمة كبار المطلوبين في العالم، الكيان المزعوم الذي أقامه لأكثر من ثلاث سنوات، وبات اليوم يختبئ في كهوف الصحراء السورية، بحسب محللين.

وبعدما كان يتحكم في وقت ما بمصير سبعة ملايين شخص على امتداد أراض شاسعة في سورية وما يقارب ثلث مساحة العراق، لا يقود البغدادي اليوم إلا مقاتلين مشتتين عاجزين بأنفسهم عن معرفة مكان وجوده.

وترصد الولايات المتحدة مكافأة قدرها 25 مليون دولار لمن يساعد في الوصول إلى البغدادي البالغ من العمر 47 عاماً، والذي سرت من العام 2014 شائعات كثير عن مقتله لم يتم تأكيدها.