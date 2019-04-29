10 آلاف تصريح "كاذب أو مضلل" قالها ترامب

المصدر: واشنطن – أ ف ب

بعد أكثر من 800 يوم في الرئاسة تجاوزت التصريحات "الكاذبة أو المضللة" للرئيس الاميركي دونالد ترامب، الـ10 آلاف تصريح، بحسب احصائية لصحيفة "واشنطن بوست".

وكان من المفترض أن تغطي الإحصائيات التي تولاها فريق "تقصي الحقائق" في الصحيفة، المئة يوم الاولى من رئاسة ترامب، لكن العملية تواصلت بعد ذلك.

وسجل 22% من هذه التصريحات أثناء تجمعات "أعيدوا أميركا عظيمة"، التي ابتعد فيها ترامب كثيراً عن الواقع والحقائق.

ومن الأشياء اللافتة أن الرئيس الجمهوري يميل الى تكرار نفس العبارات الخاطئة.

ومنذ وصوله الى الرئاسة في يناير 2017 حصل ترامب على 21 بطاقة تسندها الصحيفة لخبر كاذب تكرر على الاقل عشرين مرة.

وترامب الذي يصف بانتظام الصحافيين بأنهم "اعداء الشعب" ويروجون "أخباراً مزيفة"، علق مؤخراً على مدققي الحقائق في الصحف، قائلاً "إن مدققي الحقائق المزعومين هم بين أكثر الأشخاص عديمي النزاهة داخل وسائل الاعلام".