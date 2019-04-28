«ميليشيات الحوثي» تهدد القطاع السمكي في اليمن

المصدر: عدن - سبأنت

قال وزير الثروة السمكية اليمني، فهد كفاين، إن القطاع السمكي يعيش وضعاً صعباً تسببت فيه ميليشيات «الحوثي» الانقلابية، التي عبثت بموارد القطاع وهددت وجوده، مؤكداً اهتمام الحكومة اليمنية بالقطاع السمكي، باعتباره أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني.

وأشار الوزير كفاين خلال اجتماع موسع للاتحاد التعاوني السمكي، والذي عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن تحت شعار «من أجل حماية حقوق الصيادين وتنمية العمل التعاوني»، إلى وجود أكثر من 100 ألف صياد، و30 ألف قارب صيد تقليدي، يمارسون عملهم على امتداد 2700 كيلومتر من السواحل والجزر اليمنية، منوهاً بدور الصيادين في مواجهة «الانقلاب الحوثي وميليشياته»، فكان من بين الصيادين شهداء وجرحى ونازحين وقادة مقاومة في كل جبهات القتال.

وشدد وزير الثروة السمكية اليمني على ضرورة التركيز على كيفية مواجهة أضرار الحرب والكوارث الطبيعية والأعاصير والعواصف، وتفعيل مراكز الإنزال السمكي، للحصول على الأرقام والإحصائيات الصحيحة؛ وتفعيل دور التفتيش والرقابة، مشيراً إلى وجود 120 مركز إنزال سمكي في اليمن، تم تفعيل 60 مركز منها، ويجري العمل لاستعادة جاهزية المراكز المتبقية.