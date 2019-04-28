«ضربة» أميركية تقتل 3 دواعش في الصومال

المصدر: بوصاصو - رويترز

قال مسؤول عسكري أميركي إن ضربة جوية أسفرت عن مقتل ثلاثة مسلحين من تنظيم «داعش» في منطقة بلاد بنط في الصومال، وذلك بعد أسبوعين من مقتل نائب زعيم التنظيم عبدالحكيم دوكوب في ضربة أخرى. وقال شاهد إن صواريخ ضربت بئرين على مشارف قرية تيميرشي التي تبعد نحو 60 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من بوصاصو العاصمة التجارية لبلاد بنط. وقال مدير عمليات القيادة الأميركية في إفريقيا (أفريكوم) الجنرال جريج أولسون في بيان، أمس، «تلك الضربة الجوية قضت على أعضاء في داعش في الصومال كانوا يتجمعون في منطقة نائية شمال الصومال». كما أعلنت «أفريكوم» مسؤوليتها عن قتل عبدالحكيم دوكوب نائب زعيم «داعش» يوم 14 أبريل.