مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع لحوماً على المحتاجين في المهرة

المصدر: المهرة - سبأنت

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، توزيع 8000 كرتونة من اللحوم للمحتاجين في محافظة المهرة.

وثمّن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر جهود مركز الملك سلمان للإغاثة، وما يقدمه من مساعدات إغاثية وإنسانية لأبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات، والتي أسهمت في التخفيف من معاناة النازحين والأسر الفقيرة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن، إثر الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأشار نيمر إلى دور مركز الملك سلمان الإيجابي في المجال الإغاثي والتنموي بمحافظة المهرة.